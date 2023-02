Foto: Reprodução/Youtube Ludmilla inclui Beyoncé e Jay-Z nos créditos de novo single 'Sou Má'

A cantora Ludmilla lançou nesta terça-feira (7) os dois novos singles "Sou má", em parceria da dupla Tasha e Tracie, e a faixa "Nasci Pra Vencer", as duas faixas são um gostinho do que virá a ser o novo álbum pop da cantora, que será lançado ainda em 2023.

Mas uma das músicas lançadas pela cantora vem com algumas participações muito especiais nos créditos. Além da dupla Tasha e Tracie, nos créditos da faixa "Sou Má" é visto os nomes de Beyoncé, Jay-Z e Pharrell Williams.

O motivo dos cantores internacionais estarem creditados no novo single de Ludmilla é pelo fato de a cantora ter usado um sample da música "Nice", faixa lançada por Beyoncé e Jay-Z no álbum conjunto "Everything is Love", de 2018.

O videoclipe lançado por Ludmilla é uma superprodução e trás grandes referências de filmes como "Oito Mulheres e um segredo", "Táxi" e "La Casa de Papel". Como em "Táxi", Gabriela Versiani interpreta a policial que troca de lugar com o refém e é levada pelas ladras. Ludmilla, que repete as falas de Gisele Bündchen na cena, e a criadora de conteúdo dão um beijo que deixou os fãs indo à loucura.

Sou Má feat. @TashaOkereke e @TracieOkereke + Nasci Pra Vencer disponíveis agora nas plataformas de áudio e YouTube! https://t.co/VyjJ36J67V pic.twitter.com/dX4w2R68MU — LUDMILLA (@Ludmilla) February 8, 2023

A @Ludmilla entregou conceito e referências no clipe novo 🔥 pic.twitter.com/jkycJH3fIg — Klébio Damas (@klebiodamas) February 8, 2023

Após muitos pedidos dos fãs e claro, graças ao grande sucesso da cantora nos últimos anos, principalmente com o projeto "Numanice", os criadores do "Rock In Rio" ouviram a voz do público e anunciaram Ludmilla como headliner em dose dupla.

A cantora foi confirmada como headliner do Palco Skyline da primeira edição do festival "The Town" em São Paulo, no dia 7 de setembro de 2023 e foi confirmada como headliner do Palco Mundo do "Rock In Rio" de 2024, após entregar um dos melhores shows do "Rock In Rio" no Palco Sunset em 2023.