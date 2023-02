Reprodução/Instagram Lucas Souza levará briga com Jojo Todynho para a Justiça

Depois de criar alvoroço nas redes sociais, Lucas Souza, ex-militar e ex de Jojo Todynho, revelou mais informações sobre o conflito que tem com a cantora, tanto na internet quanto na justiça. Ele descreveu a relação conturbada com Jojo, acusando-a de traições múltiplas, agressões físicas, e confessou usar testosterona para tentar ter um filho. Em uma transmissão ao vivo, Jojo negou as acusações de Lucas e o ameaçou de agressão.

Lucas apareceu ao vivo, no programa de TV “fofocalizando”, do SBT, nesta sexta-feira (10). "Eu vejo essas cenas e não tenho outro sentimento a não ser tristeza. Um relacionamento tão bom que chegou a esse ponto de ameaça pública. Estou triste em ver como essa situação se desenvolveu e chegou a esse ponto”, disse para a entrevista.





O ex de Jojo afirmou que o fim do casamento aconteceu por conta das inúmeras mensagens que a cantora trocava com outros homens. Contudo, Lucas assumiu que nunca conseguiu provar uma traição. “Está tudo no celular dela. Essa é a minha verdade. Estou comprando uma guerra que eu vou sair perdendo, mas pelo menos vou sair com a minha cabeça tranquila.”, afirmou.

Lucas afirmou que Jojo apresenta uma imagem diferente na internet em comparação à realidade. “A Jojo que eu convivi é diferente do que ela é nas redes sociais. Ela tem pensamentos diferentes do que ela expõe”, contou.

Vamos de exclusiva! 💣 Ex-marido de Jojo Todynho, Lucas Souza rebate acusações da cantora ao vivo #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/EGwMEbqrFb — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 10, 2023

Exclusivo! 💥 Lucas Souza comenta término com Jojo Todynho e acusa a cantora de traição #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/d2nYNbBVtT — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 10, 2023

Exclusiva na tela! 🚨 Lucas Souza acusa Jojo Todynho de ser "falsa" nas redes sociais #FofocalizandoNoSBT pic.twitter.com/lzMUd2vyy5 — Fofocalizando (@pfofocalizando) February 10, 2023





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.