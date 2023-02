Reprodução / Instagram 07.02.2023 Viih Tube mostra bastidores de gravação com Cleo e Rafa Kalimann

Viih Tube compartilhou com a web nesta terça-feira (7) registros dos bastidores de um filme que está gravando. Nas imagens, a influenciadora aparece ao lado de Cleo e Rafa Kalimann. Grávida da primeira filha, Lua, com o ex-BBB Eliezer, a atriz deixou escapar um detalhe sobre o projeto cinematográfico.

“Vai ser uma recordação e tanto viver essa personagem que está grávida e eu realmente estando também, muito mágico, estou feliz demais, vem Rafaela!”, disse Vitória em publicação no Instagram, entregando o nome da personagem que interpretará no filme.

Nos comentários, os seguidores de Viih comentaram sobre a atriz estar gravando grávida. “Meu Deus, já tem 2 anos que a Viih tá grávida”, brincou uma seguidora. “Primeiro filme da Lua”, pontuou a artista Giovanna Chaves.

Vitória e Eliezer estão para receber a pequena Lua Di Felice ao mundo. Recentemente, o pai explicou que tomou a decisão de não incluir o sobrenome na certidão da filha. Segundo o ex-BBB, o nome da filha é “lindo e forte do jeito que está” e não precisaria do sobrenome dele no meio, cortando o significado “Lua de Felicidade”.