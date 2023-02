Reprodução/ Instagram Mel Maia e MC Daniel

Mel Maia e MC Daniel foram às redes sociais para explicar o motivo do funkeiro não abraçar alguns fãs em fotos após os shows. Alguns internautas apontaram que a atitude teria relação com o ciúmes da atriz após um vídeo do artista viralizar.

Como o Mc Daniel age perto de qualquer mulher que não seja a sua namorada💍🙅‍♂️: pic.twitter.com/7YWhjdjLFh — FOFOQUEI (@FOFOQUEl) January 30, 2023









"Ele pode falar com as fãs, pode abraçar, tirar fotos", começou Mel Maia. MC Daniel, então, esclareceu: "Ela nunca impôs nada. Eu sei quem é fã e quem vem só pra tirar foto e aparecer... Hoje em dia é assim, se entra essas quatro meninas, eu coloco a mãozinha [ele coloca a mão no ombro de Mel], é assédio, sou infiel, desrespeitoso... Só pra deixar claro".

Ele continuou: "Eu sou um moleque humilde, tá ligado? Eu dou roupa, dinheiro, trago no camarim pra tirar foto, tiro roupa do corpo e dou, tiro tênis e dou, eu abraço, eu pulo.. mas quando eu comecei a ficar famoso eu vi que alguns não entendem isso de uma forma legal, entendem que é algo forçado ou assédio. Muitas vezes tenho que tomar essa postura, mas se quiserem tenho 2 mil vídeos mostrando o contrário. É difícil lidar, mas eu sempre me policio em ser o Daniel Taboão em me comportar do jeito que sou mesmo e não um artista de não me toque".

O funkeiro, então, afirmou que tenta evitar o "hype" em cima dele:"Tem mulher que vai entrar na intenção de me beijar, na intenção de que estou gravando e vai querer hypar fazendo algo pra atingir eu, minha mina, cada fã a gente adota uma postura. Agora falar que eu sou antipático?". "Logo ele, que dá pra presente pra todo mundo", gritou a atriz.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

Os dois curtem uma viagem juntos. Depois do esclareceimento, eles apareceram aos beijos nos stories. O cantor se declarou cantando a letra da música "Lancinho", da Turma do Pagode, que estava cantando. "Você sempre quis alguém que pudesse te fazer feliz. E esse alguém sou eu", falava a canção. "Esse alguém sou eu", completou o funkeiro.

+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente