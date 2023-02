Reprodução/Instagram Lucas Souza acusa Jojo Todynho de traição

Nesta quinta-feira (9) Lucas Souza abriu o jogo e deu detalhes do seu divórcio com Jojo Todynho.

O militar acusou a cantora de traição com um outro policial militar durante a entrevista ao programa Chupim, da rádio Metropolitana FM.





"Teve uma situação no início, logo quando a gente tinha casado. Ela mandou uma mensagem para um cara - uma mensagem acalorada. Esse cara era militar da PM e ele mandou um print no grupo do pessoal da PM", disse ele.

Lucas contou que foi atrás da esposa para entender a situação. "A pessoa que estava no grupo mandou para mim no Instagram em modo temporário. Aí, vi isso e fui tirar satisfações com ela. A gente teve um atrito ali e isso foi uma situação mal resolvida que teve dentro do relacionamento", revelou.

De acordo com ele, a conversa dois não acabou após o pedido dele. "Depois ela voltou a seguir esse camarada no Instagram. O camarada que ela tinha mandado mensagem acalorada, eu tinha pedido para ela parar de seguir e parar de falar com o cara... E ela voltou a falar com o cara".

Para Lucas o ocorrido foi o ponto final da relação. "A situação entre nós ficou muito ruim. Eu não queria terminar, mas foi inevitável. Eu ficava pensando que ela estava conversando com outro cara, seguindo ele nas redes sociais e fiquei muito inseguro. Foi difícil para mim", explicou.





