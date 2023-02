Reprodução/Instagram Após confirmação viralizar, João Guilherme volta atrás sobre namoro de Anitta

João Guilherme foi surpreendido com a viralização da notícia do namoro de Anitta e Lucca Picon . Após confirmar o romance em um podcast, o ator usou as redes sociais para explicar o ocorrido.

Pelo Twitter, o filho de Leonardo revelou que a entrevista é antiga e que o relacionamento já chegou ao fim.





"Olha, o podcast que eu disse sobre o relacionamento dos meus dois queridos é antigo o suficiente pra informação não proceder mais", escreveu ele.

A conversa sobre o romance aconteceu no podcast Match o Papo, em que João comentou sobre Anitta: "Ela está namorando meu amigo... Um dos meus melhores amigos. Não posso falar melhor amigo para não dar briga lá em casa", disse ele.

olha, o podcast que eu disse sobre o relacionamento dos meus dois queridos é antigo o suficiente pra informação não proceder mais kkk 🙃

fuck — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) February 9, 2023





