Reprodução / YouTube Lexa

Em uma entrevista ao Pod Delas nesta quinta-feira (09), A cantora Lexa, abordou o tempo em que esteve solteira após o término de seu casamento com MC Guimê. Eles reataram a união dois meses depois de anunciarem o fim do relacionamento.

“Percebi, no bom sentido, que eu realmente era muito caidinha pelo Guimê. Ficava pensando no bofe". Ficamos vários meses tentando nos ajustarmos. Eu comecei a trabalhar demais e o Guimê também, a gente começou a se desajustar. Quando começa a ficar muito amigo, é um perigo.”, contou Lexa





Em clima de Carnaval, a cantora relatou que as dificuldades pelas quais passou durante a folia prejudicaram sua saúde mental. Lexa contou que precisou se submeter a um tratamento psicológico para superar a experiência negativa do trio elétrico em 2019 e da queda na Sapucaí, em 2020, quando estreou como rainha de bateria da Unidos da Tijuca.

“Comecei a entrar numa psicose achando que tudo iria dar errado e que, quando o foco tivesse em mim, eu iria cair, errar. Entrei num looping sério disso, começou a ficar mal e tive que me tratar.”, revelou a cantora que neste ano desfilou com o “Bloco da Lexa” no último domingo (05) e também estará de volta na Marquês de Sapucaí a frente da bateria da agremiação tijucana.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.