Reprodução Maisa se declara para João Guilherme: 'Que a gente sempre seja assim'

A atriz Maisa celebrou o aniversário do ator João Guilherme, que está completando 21 anos nesta quarta-feira (1º). No Instagram, a artista publicou uma homenagem se declarando ao colega.

Na rede social, Maisa compartilhou diversas fotos inéditas de momentos entre eles.

"1° de fevereiro, dia dele João Guilherme. Amo quando a gente está junto (até você me encher o saco). Adoro sair com você, mas também amo trabalhar com você e ver seu olhinho brilhar de felicidade em poder fazer o que ama. Seja na vida real ou na ficção, a gente sempre dá um jeito de se encontrar. Te amo e te admiro demais! Que a gente sempre seja assim. PS: beijos da sua joaoguinatica nº 1".

Nos comentários da postagem, internautas questionaram o nível de intimidade com o ator. "Vocês namoram? Podiam né!". "O não casal que eu mais shippo no mundo", brincou uma seguidora.

"A Maisa provando que é possível existir amizade verdadeira entre um homem e uma mulher sim!", apontou outra.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.