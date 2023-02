Reprodução/Instagram João Guilherme revela status de relacionamento de Anitta e Lucca Picon

O relacionamento de Anitta e Lucca Picon está mais forte do que nunca! João Guilherme deixou escapar que está rolando namoro entre os dois após dois meses de especulações.

O ator participou do podcast 'Match O Papo, apresentado por Valentina Bandeira, e entregou o status de relacionamento do melhor amigo.





Ao ser questionado sobre a cantora, o filho de Leonardo não escondeu: "E ela está namorando com meu amigo, p****", disse ele. E a apresentadora completou: "O Lucca Picon".

"Meu melhor amigo! Um dos meus melhores amigos...Não posso falar melhor amigo, porque senão rola briga em casa", brincou o artista.

Valentina fez questão de confirmar a informação. "Ta namorando já?". "Tá, po! Saiu que eles estavam namorando", garantiu João.

"Saiu... Saiu que estava namorando... P*** que pariu... Se não tiver... Mas tá... Esses aí já tão namorando", concluiu ele.

Nos últimos dias o ator de 'De Volta Aos 15' vem acompanhando a namorada em shows pelo Brasil. Geralmente, ele sobe no palco para apreciar a amada de perto, já viralizaram diversos momentos entre os dois.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.