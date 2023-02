Reprodução/ Instagram Lexa elogiou a parceria de Tina com MC Guimê

Na última terça-feira (7), Tina foi eliminada do "BBB 23" com 54,12%. A saída da ex-BBB foi lamentada por Lexa que decidu de declarar para a ex-BBB. A cantora disse que queria ser amiga da angolana e ainda agradecer a parceria dela com MC Guimê, marido da funkeira, no reality da TV Globo.

Tina e Guimê passaram os primieros dias do programa grudados por pulseiras, em uma dinâmica do jogo. Isso fez com que os dois criassem uma parceria logo no início.

"Quando eu vi o Guimê entrando grudado com uma outra participante, eu pensei: 'MEU DEUS… como será? Será que eles se darão bem?' Tina, falando hoje como esposa e não como artista, você ganhou uma amiga aqui fora também. @tinacalamba, você vai brilhar DEMAIS!", escreveu Lexa no Twitter.

Na "Rede-BBB", Tina viu a torcida de Lexa para ela e ficou surpresa. A ex-sister ainda comentou a parceria que teve com MC Guimê. "Que tudo, que coisa bacana! A gente teve uma troca muito legal. A gente conversava quando se sentia perdido, para baixo. A gente se apoiou muito no jogo, se priorizou. Meus amigos estão aqui fora, fui pra jogar, mas acabou acontecendo naturalmente. Então, tenho uma carinho muito especial com o Guimê", contou ela.

