Reprodução/ Globoplay Guimê fala de término com Lexa no BBB 23

Lexa encontrou um meio criativo para conseguir acompanhar MC Guimê no “BBB 23”. Nesta quarta-feira (01), a cantora prometeu pagar R$ 300 para quem a enviasse um vídeo do funkeiro que ela não conseguiu ver.

De início, Lexa perdeu uma fala de Guimê falando sobre a esposa. Pelo Twitter, a cantora pediu ajuda para resgatar a cena no reality. Rapidamente um seguidor compartilhou o vídeo que ela estava procurando.





Gente alguém tem o vídeo do guime falando de mim agora???? Por favor #bbb23 — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 1, 2023





No vídeo Guimê falava sobre o primeiro encontro com Lexa. “Quando cheguei eu estava com uma roupa ‘da hora’ e ela: ‘Nossa!’”, lembrou o brother. Ele também desabafava sobre os problemas que teve no relacionamento.

O trecho, no entanto, estava incompleto e Lexa não ficou satisfeita. A cantora então ofereceu um prêmio para quem trouxesse para ela o vídeo completo. “Quem tiver o vídeo completo e me mandar agora eu faço um pix de 300 [reais]”, lançou o desafio.

Contudo, nenhum seguidor conseguiu resgatar a fala completa de Guimê e o prêmio ficou sem dono. Lexa precisou se contentar apenas com o trecho que lhe foi enviado.

Quem tiver o vídeo completo e me mandar agora eu faço um pix de 300 HAHAHAHAHA do guime falando de mim 😂😭❤️ — Lexa 💎 #TEAMGUIME (@LexaOficial) February 1, 2023

