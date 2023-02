Reprodução/YouTube - 04.02.2023 Taís Araujo relembrou críticas por atuação em novela





Taís Araujo relembrou um período de dificuldade na trajetória profissional na TV. A atriz afirmou que "sofreu muito" enquanto trabalhava na novela "Viver a Vida", em 2010, e considerou que a carreira teria chegado ao fim após as críticas pelo papel de Helena na trama de Manoel Carlos.

Apesar do sofrimento, Taís ressaltou que a experiência foi importante. "Passaria mil vezes por ela [novela], porque foi muito importante para minha formação. Uma novela que eu fui muito criticada, mas tudo bem, passou. Quando acabou a novela, eu achei que minha carreira tinha acabado. Eu falei: 'O que eu vou fazer? Vou investir no teatro'", disse ao podcast "Podpah".





Os apresentadores Igão e Mítico julgaram que a visão da atriz foi "madura", mas a esposa de Lázaro Ramos discordou: “Não fui nada. Me culpei muito, fui terrível comigo. Não cuidei de mim em lugar nenhum, foi péssimo [...] Na construção de um ator, acho que o fracasso é fundamental", completou.

Taís Araujo ainda recordou que as críticas vinham dos espectadores nas ruas, como um caso em que foi abordada em uma praia do Rio de Janeiro. "Chega uma mulher para mim e fala: 'Posso falar uma coisa para você? Quando você for ler o seu texto, pensa no que você está falando'", afirmou.

Além da artista, integravam o elenco da novela nomes como Alinne Moraes, Mateus Solano, Adriana Birolli, Lilia Cabral, Thiago Lacerda, José Mayer e mais. Confira abaixo a entrevista completa de Taís:







