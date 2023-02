Reprodução / CBS Momento tenso entre o casal durante a premiação intrigou os espectadores

Jennifer Lopez mandou o marido Ben Affleck se esforçar para parecer mais animado durante a npremiação do Grammy no último domingo (05). Em um breve momento, a cantora foi flagrada pelas câmeras dando uma bronca no ator.

O casal, que frequentemente é visto em público de cara amarrada, foi pego em uma interação tensa durante a cerimônia, bem ao lado do apresentador da noite, Trevor Noah. “Pare. Seja mais amigável. Pareça motivado”, enfatiza Lopez. As palavras foram traduzidas através de leitura labial, por um especialista do portal inglês Daily Mail.





O climão, que viralizou nas redes sociais, sucede outro flagra do casal se indispondo. Na estreia do novo filme de JLo, “Casamento Armado”, Affleck foi visto confrontando a cantora muito nervoso.

Na época, Lopez teria desconfiado que o marido tivesse ingerido bebida alcóolica e estaria checando os drinks que traziam para Ben. O ator é alcóolatra em recuperação e já esteve em vários tratamentos para se reabilitar.

