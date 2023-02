Reprodução/Instagram Após sumiço das redes sociais, Preta Gil atualiza o seu estado de saúde

Nesta quarta-feira (8) Preta Gil apareceu nas redes sociais para explicar o seu sumiço. A cantora fez um acordo com os fãs de toda segunda-feira compartilhar um vídeo atualizando o estado de saúde.

Pelos Stories do Instagram, ela publicou uma selfie mostrando os curativos no peito.





"Tô aqui meus amores, não quero preocupar ninguém, mas essa ressaca pós quimio tá sendo mais chata, por isso não gravei vídeo e nem apareci por aqui", explicou ela.

Na sequência, Preta comentou como está se sentindo. "Mas tô super bem assistida pelos médios e cheia de fé!", disse.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.