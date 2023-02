Foto: Reprodução/Youtube Preta Gil relembra paixão por Marcos Mion: 'Não rolou'

A cantora Preta Gil foi a convidada desta terça-feira (31) do podcast "Quem Pode, Pod", apresentado por Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, e durante o bate-papo a cantora relembrou a paixão que teve pelo amigo e apresentador Marcos Mion.

Antes mesmo da conversa dar início, foi colocado uma mensagem de Preta Gil enviada às apresentadoras e ao público, já que esta entrevista foi gravada antes do diagnóstico do câncer da cantora.

“Esse vídeo é um vídeo para toda a audiência do 'Quem Pode, Pod'. Esse podcast tão incrível das minhas amigas Giovana Ewbank e Fernanda Paes Leme. Estou gravando esse vídeo no dia 25 de janeiro, depois desse susto que levei, do meu diagnóstico de câncer", explicou a cantora.

Preta continuou a mensagem ressaltando que achou necessário gravar a mensagem pois este é um momento de cura, tratamento e recuperação. "Fiz questão de gravar esse vídeo, porque eu participei do 'Quem Pode, Pod' no final de 2022, antes do meu diagnóstico. E eu fiz um programa muito bonito, com duas mulheres que eu admiro muito. Foi divertido, foi emocionante, e a gente não queria deixar passar. Mas achei importante fazer essa introdução, porque esse é um momento de cura, de recuperação, de tratamento.”, finalizou ela.

Com o bate-papo acontecendo, Preta relembrou momentos antigos da vida, inclusive o affair platônico que viveu com Marcos Mion. A cantora conta que era muito apaixonado pelo amigo, mas que nunca chegaram a namorar. A cantora ressaltou que tinha muita pressão vinda da imprensa, que forçava um relacionamento entre os dois que não existia.

"A gente não chegou a namorar. Na época a imprensa falava muito e tudo era namoro. A gente nunca namorou. Mas eu fui muito apaixonada por ele. Acho que ele não foi tão apaixonado por mim quanto eu fui por ele", conta ela

Preta ressalta que os dois tinham uma linda amizade, que sempre que o apresentador ia para o Rio de Janeiro, Preta fazia questão de apresentá-lo para todos os amigos. "A gente era muito amigo, a gente tinha uma amizade muito bacana que não desenvolveu para namoro. A gente estava muito junto, então imprimia namoro, porque a gente estava nos mesmos lugares. A gente gostava da companhia um do outro. Quando ele vinha para o Rio, eu apresentava ele para as pessoas. Mas não rolou, não deu certo. Logo depois ele se apaixonou e se casou. Enfim, a vida seguiu A gente tem uma admiração, respeito, um lugar de carinho.", contou ela.

