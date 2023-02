Reprodução Preta Gil cancela presença no Carnaval: 'Seguir o tratamento com foco'

A cantora Preta Gil anunciou nesta quarta-feira (1º) que todas as atividades ligadas ao carnaval estão canceladas. Dona do tradicional Bloco da Preta, a artista está se afastando dos compromissos para focar no tratamento do câncer no intestino.



"Todos que convivem comigo e me conhecem sabem o quanto o Carnaval é importante para mim e pros meus fãs, um momento mágico que celebramos a vida e o amor. Este ano não conseguirei realizar os blocos, vou seguir meu tratamento oncológico com foco na cura. Mas tenho certeza que no próximo ano estaremos juntos novamente", diz a cantora através de uma nota publicada no Instagram.

No início de janeiro, Preta Gil chegou a ficar uma semana internada no hospital, quando revelou ter sido diagnosticada com câncer no intestino. A cantora está no processo de tratamento com quimioterapia.

