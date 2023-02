Reprodução Jay-Z diz que Beyoncé deveria ganhar 'Melhor Álbum' no Grammy

O resultado da categoria de 'Melhor Álbum do Ano', no Grammy, gerou polêmicas no último domingo (5). Beyoncé, que se tornou a artista mais premiada do evento, perdeu a principal categoria para o britânico Harry Styles. Nesta manhã, foi divulgada uma entrevista em que Jay-Z, rapper marido cantora, defende o álbum da companheira.

Durante a conversa com Elliott Wilson do Tidal, empresa do rapper, Jay-Z revelou alguns detalhes da apresentação que faria no evento e abordou sobre "Renaissance Act I", último disco de Beyoncé, estar concorrendo a 'Melhor álbum do Ano'.

“Veja o que esse álbum fez para a cultura. Veja como a energia do mundo se moveu [após a estreia]. As pessoas tocam esse disco inteiro nas discotecas, não sei se você já viu. A obra inteira, sabe?”.

Completou: “Cada remix é incrível, um melhor do que o outro, todos estão inspirados. Inspirou o mundo. De qualquer um, estamos apenas encontrando esse conjunto na rua”.

Questionado sobre a apreensão pelo resultado do prêmio, Jay-Z foi categórico em se mostrar esperançoso para que a academia "fizesse o certo".

"Eu me retiro do processo e espero que eles apenas façam o certo. As coisas chegaram a um ponto em que eu pensei: ‘Tá, é apenas mais uma coisa dessas de marketing. Você vai, você lançou um álbum e uma vitória pode ajudar as vendas a subir'", revelou.

"Chegou a esse ponto, mas, no fundo… Crescemos idolatrando isso. O Grammy é como um dos pilares para nós. É tipo, 'Queremos ir em busca do ouro'", completou.