Foto: Reprodução/Twitter Beyoncé anuncia nova turnê 'Renaissance World Tour'

Veio aí a notícia que os fãs do mundo pop mais aguardavam, Beyoncé retornou para a era "Renaissance" e anunciou nesta quarta-feira a "Renaissance World Tour", turnê que celebrará o aclamado álbum "Renaissance", lançado em julho de 2022.

Está será 8ª turnê da cantora e a primeira em 5 anos, sendo a última, em parceria com o marido Jay-Z, na "On The Run II" que ocorreu em 2018.

Com o anúncio, foram divulgadas 47 datas de shows pelos Estados Unidos e Europa, e para a tristeza dos fãs brasileiros, não foram divulgadas datas em solo brasileiro até o momento, mas diversos rumores apontam a vinda da cantora ao país entre o final de 2023 e 2024.

De acordo com o site oficial da cantora, a turnê começará no dia 10 de maio em Estocolmo, na Suécia e finaliza a primeira parte da tour no dia 27 de setembro em Nova Orleans, nos Estados Unidos.

E claro que o anúncio iria parar a internet e causar a maior comemoração dos fãs nas redes sociais. Entre os comentários, alguns famosos já declararam a paixão pela cantora, como a ex-Mc Beyoncé do Brasil, mais conhecida como Ludmilla. A cantora é fã de Beyoncé desde pequena e mesmo tendo presenciado os algumas vezes o show de Beyoncé, já avisou que irá na nova turnê. "Única certeza do dia: vou na Renaissance Tour. Te amo mãe @Beyonce", escreveu a cantora.

Única certeza do dia: vou na Renaissance Tour ❤️ Te amo mãe @Beyonce — LUDMILLA (@Ludmilla) February 1, 2023

Além da grande comoção dos fãs após o anúncio da turnê, muitos memes foram criados usando o fato da cantora não vir ao Brasil. A última vinda de Beyoncé ao país foi em 2013 com a "Mrs. Carter Tour", com shows em Fortaleza, Belo Horizonte, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro.

Deus permitiu que eu não vendesse meus parentes no show de Dubai para me vender eles para o renaissance tour da Beyoncé, gente eu preciso ir por favor #Beyonce #RENAISSANCEWorldTour #RENAISSANCE pic.twitter.com/OByhpiqJbc — Bitch I'm Joshuel 🐍✨ (@FariasJoshuel) February 1, 2023

VAI FAZER SHOW NO BRASIL SIM!

Vc tem sangue de BEYHIVE. 🐝🥲

Pelo amor de Deus… #Beyonce #RENAISSANCEWorldTour https://t.co/NtZDP8Pj4u pic.twitter.com/xTTj5GmKIC — Bruna Paz (@brunapaz) February 1, 2023