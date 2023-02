Reprodução/Instagram/Globo - 07.02.2023 Rafinha Bastos criticou Patrícia Poeta no comando do 'Encontro'





Rafinha Bastos usou as redes sociais nesta terça-feira (7) para criticar Patrícia Poeta. Durante a exibição do "Encontro" na Globo, o humorista afirmou que os espectadores brasileiros se unem visando "odiar" a apresentadora.

"Uns odeiam o Lula, outros o Bolsonaro, mas todo dia, às 9h da manhã, o Brasil se une para odiar a Patrícia Poeta. Não é à toa que o programa se chama 'Encontro'", escreveu no Twitter.

Uns odeiam o Lula, outros o Bolsonaro, mas todo dia, as 9h da manhã, o Brasil se une pra odiar a Patrícia Poeta. Não é à toa que o programa se chama ENCONTRO. 🤝 #PAZ #ENCONTRO — Rafinha Bastos (@rafinhabastos) February 7, 2023









O comediante não mencionou um episódio específico ao alfinetar Patrícia, mas a comandante do programa matinal reúne críticas de espectadores nas redes sociais. Inclusive, em resposta a Rafinha, internautas criticaram a apresentadora.

"Certíssimo! Mudo automaticamente de canal", afirmou uma pessoa. "Desencontro", sugeriu outra. "Infelizmente preciso concordar com você. O Manoel Soares sozinho é infinitamente superior", opinou mais uma.

