Ana Maria Braga ficou chocada ao descobrir o valor das multas para quem urinar nas ruas durante o Carnaval de 2023. A apresentadora descobriu os preços durante o "Mais Você", sendo que em São Paulo a infração ultrapassa R$ 600, enquanto quem fizer xixi nas ruas do Rio de Janeiro deve pagar R$ 750.

"O quê? Para um 'xixizinho'? Muito caro. Meu Deus", afirmou Ana Maria. O repórter que repercutia a decisão das prefeituras das cidades ainda informou que o governo de São Paulo vai disponibilizar 28 mil banheiros químicos e mais banheiros de acesso para evitar o xixi na rua.







A apresentadora ainda caiu na risada enquanto o repórter dizia que os participantes do Carnaval de rua devem "dar aquela seguradinha ou correr para o banheiro", para evitar a multa. "Procura o banheiro químico, minha gente, senão é problema", comentou Louro Mané.

Além das multas, também vão ocorrer advertências verbais para pessoas em situação de rua ou que comprovem que apresentam algum problema mental. Já as advertências por escrito serão dadas àqueles pais com crianças e pessoas com incontinência urinária comprovada.

