Foto: Reprodução/Instagram Mãe de Luana Piovani ironiza Pedro Scooby em post nas redes sociais

Através de um post no Instagram, Francis Piovani, mãe de Luana Piovani deixou nítido que os netos tiram férias, mas a treta e a raiva pelo ex-genro não. Na legenda da foto, Francis ironizou Pedro Scooby reformulando uma fala famosa do surfista.

Na foto publicada, apareciam os filhos de Pedro Scooby e Luana Piovani, Bem e Dom, em um dia de sol na praia, em Portugal.

Na legenda, Francis escreveu: "A vida é bela e, graças a Deus, nada irada ou sinistra", escreveu ela. Assim como a filha, esta não é a primeira vez que Francis joga indiretas à Pedro Scooby nas redes sociais.

Recentenmente, após a filha publicar um vídeo nas redes sociais contando que estava sendo processada por Scooby, Francis publicou um vídeo falando de ingratidão. "Uma coisa tenho certeza é qual é a pior característica do ser humano: a ingratidão. Quem cospe no prato que comeu é porco. Ingratidão é coisa do demônio.", ressaltou ela no vídeo publicado no perfil do Instagram.