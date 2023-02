Hilnando Mendes/Divulgação Laila Zaid

Laila Zaid ficou tão insatisfeita com a lista de material escolar para que filhos Clara (6 anos) e Tom (3 anos) precisaram para o retorno às aulas, que gravou um vídeo de desabafo e o publicou no Instagram. O vídeo se tornou viral nesta terça-feira (7), após o início do ano letivo na maior parte do Brasil.

A atriz reclamava da quantidade de materiais “desnecessários” na lista de compras das crianças. “Caneta posca? Só podem estar de sacanagem. A caneta custa 40 reais”, indignou-se Laila.





Segundo Laila, a lista deveria poderia ser reduzida se a escola dos filhos reutilizasse os materiais do ano anterior. Ela pontua que há itens, como canetinhas, que não duram o ano todo, porém lápis de cor não deveria ser um item recorrente da lista.

“Vamos botar essas crianças para fazer arte com lápis de cor, com argila, tinta natural, com carvão e terra... Aí sim! São nestes detalhes que moram os valores de uma escola", concluiu a atriz.

Além disso, Laia deixou uma lista com dezenas de materiais que a escola, por lei, não pode incluir para os pais comprarem.





