Felipe Neto estreou o podcast dele, na última segunda-feira (6). No episódio, ele falou das atitudes dos fãs de Anitta após a cantora perder o Grammy de Artista Revelação deste ano para Samara Joy. A artista norte-americana vem sendo atacada, nas redes sociais, com xingamentos racistas, por brasileiros.

"Ela escolhe os piores momentos para calar a boca", disse o youtuber após Anitta falar que está tranquila com a derrota, nas redes sociais, mas não condenar os ataques. Felipe Neto, então, relembrou que já recebeu mensagens de ódio de fãs da cantora.

"Eu queria falar especialmente sobre esse tópico porque eu já fui alvo dos fãs da Anitta. Real. Eu sei que eu tenho a tendência de transformar tudo sobre mim, mas nesse caso é real", explicou ele.

Ele relatou que foi vaiado na edição de 2018 do MTV Miaw por ter vencido uma categoria em que concorria com Anitta. "Dessa vez foi muito pior do que me vaiar lá no Miaw. Muito pior, é invadir o perfil de uma vencedora e sair xingando e ofendendo ela nos comentários", completou.

O youtuber, então, afirmou que Anitta poderia educar os fãs: "Por que não falar? Por que não educar os fãs? Será que é porque, no fundo, sabe que esse comportamento hostil e violento dos fãs acaba sendo positivo para ela?".









