Reprodução / TV Globo 02.02.2023 Homenagem a Glória Maria emociona Renata Vasconcellos no JN

A bancada do Jornal Nacional desta quinta-feira (2) dedicou cerca de 50 minutos para homenagear Glória Maria com uma retrospectiva com as maiores e melhores reportagens da jornalista. No fim da dedicatória, Renata Vasconcellos ficou muito emocionada e perdeu as palavras ao chamar uma emocionante salva de palmas que percorreu todas as filias da TV Globo e durou cerca de 7 minutos.

“Está vendo Glória... Ela está vendo. Nós todos, colegas da Glória, temos a consciência de que nenhuma homenagem... Eu estou emocionada, desculpem”, disse Renata com os olhos marejados.







Em seguida, a apresentadora do JN se desculpa novamente, mas dessa vez com Glória Maria, pois no entendimento dela, a homenagem, qualquer que fosse não estaria a altura da repórter. “A gente tentou”, afirmaram Renata e William Bonner ao dar início a uma intensa salva de palmas em que todas as sedes da emissora pelo Brasil e pelo mundo participaram.

Nas imagens, nomes tradicionais do jornalismo da Globo, como Renata Lo Prete, Sandra Annenberg e Maju Coutinho aparecem entre os grupos de funcionários, também muito emocionadas.

Glória Maria morreu na manhã desta quinta (02), no hospital Copa Star em Copacabana, Rio de Janeiro, devido a complicações de um câncer. Ela deixa duas filhas, Maria e Laura, 15 e 14 anos de idade respectivamente.

PALMAS NA REDAÇÃO PARA GLÓRIA MARIA! ❤️ Homenagem no DF, MG, RJ, PE e SP ❤️



Encerramento do Jornal Nacional em 02.02.2023. #JornalNacional #JN #BoaNoiteJN pic.twitter.com/PIIILy7Gz4 — Moura no #BBB23 (@tuittambrenno_) February 3, 2023

