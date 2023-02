Reprodução Pedro Scooby, Luana Piovani e os filhos

Pedro Scooby transmitiu uma live no Instagram nesta tarde de quinta-feira (2) para discutir o direito das mulheres. O surfista realizou a transmissão em meio a disputa judicial que trava com Luana Piovani, para impedir a exposição dos assuntos relacionados à pensão dos filhos Dom, Bem e Liz.

Pedro contou com a participação da psicóloga clínica Artenira e do advogado Carlos Eduardo do Carmo Jr, especialistas no assunto. O advogado começou sua participação na live dizendo que estava sendo bastante julgado por estar lá. Ele enfatizou que não havia aceitado o convite para discutir a inocência do surfista, mas sim para ajudá-lo a compreender melhor questões relacionadas aos direitos das mulheres.





A psicóloga destacou a necessidade de ensinar as mulheres de forma igual à como os homens são ensinados, permitindo-lhes escolher livremente suas carreiras. O surfista contou um caso da infância e como sua mãe precisou abandonar seu trabalho depois de ter filhos.

“Vivi isso na pele, minha mãe é professora. Quando eu nasci, meu pai falou para ela ficar em casa, cuidando da gente. Quando meu pai abandonou a gente, foi muito difícil a minha mãe voltar [para o mercado do trabalho].”, revelou o ex-BBB.

"Os homens precisam assumir um papel que culturalmente não foi dado para eles. Existe uma chancela institucional para que os homens não exerçam sua paternidade. Ele massacra a mulher e funciona de forma machista", pontuou a psicóloga.

Pedro Scooby foi colocado em contato com os especialistas através da apresentadora Titi Muller. "Essa live é graças a Titi, que é uma pessoa que me ajudou muito e me fez olhar com uma visão mais ampla tudo o que estava acontecendo na minha vida", agradeceu o surfista.

