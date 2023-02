Reprodução/TikTok Fã é retirado de maca após beber com Gusttavo Lima durante show

A interação entre o cantor Gusttavo Lima e um fã chamado Mauro Lucini fez com que o admirador necessitasse de atendimento médico e fosse retirado de maca no último domingo (5). No palco, o sertanejo fez com que Mauro virasse uma garrafa de bebida alcoólica durante 10 segundos.

"Eu vou contar até 10, viu, gente? Na boquinha da garrafa, prepara o coração… firma o pé e abre a boquinha, bebê", brincou o sertanejo, antes de virar o líquido na boca do fã, que se mostrou animado para o desafio.

Após os 10 segundos, Mauro Lucini pediu para que Gusttavo Lima fizesse outra rodada, sendo atendido pelo sertanejo que obedeceu. "Chega, chega, porque senão, depois, vai sobrar para mim [...] Daqui a cinco minutos já está bom para arrancar dente", debochou o artista.

Após Gusttavo Lima ter encerrado a brincadeira, Mauro Lucini foi filmado pouco minutos depois recebendo atendimento médico. A fã estava deitado em uma maca ao lado de uma ambulância.

Apesar do efeito da bebida, Mauro se recuperou e até agradeceu o sertanejo nas redes sociais. "Obrigado aos amigos que fizeram parte dessa noite e obrigado Gusttavo Lima por me proporcionar um momento inesquecível. Quero bis!”.