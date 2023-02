Reprodução/Instagram 'BBB 23': Boninho afirma que estará mascarado na festa de sexta

Boninho publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que estará mascarado na festa da próxima sexta-feira (10) do BBB 23.

"Estou assistindo Caldeirão, sabadão dançando, e me lembrou uma coisa: sexta-feira que vem, acho que eu vou dar um passeio lá na festa do Big Brother também, me divertir um pouquinho", disse.



Sexta tem mascarado na festa do @bbb hahahaha pic.twitter.com/dLZAFv5y6q — J.B. Oliveira (@boninho) February 4, 2023

Será que podemos esperar o Big Boss na festa junto com os participantes?

