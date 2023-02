Reprodução/Instagram - 25/01/23 Grazi Massafera e vive novo affair com modelo





Grazi Massafera foi vista com o novo affair durante um passeio pela Chapada Diamantina, na Bahia. Nos registros, a atriz aparece de mãos dadas e depois abraçada com o modelo Marlon Teixeira, com quem vive rumores de um affair desde que trocou declarações nas redes sociais.

+ Entre no canal do iG Gente no Telegram e fique por dentro de todas as notícias sobre celebridades, reality shows e muito mais!

O flagra foi compartilhado pelo perfil do Instagram "Segue a Cami". Os dois já foram vistos curtindo a região anteriormente, mas o vídeo recente é o primeiro em que ambos aparecem em um momento íntimo.









Grazi e Marlon haviam compartilhado registros em pontos turísticos da Chapada Diamantina, se aventurando por cachoeiras e tirolesas. Os dois também foram vistos lado a lado durante uma visita a uma gruta. Confira:

Grazi Massafera e Marlon Teixeira na Bahia pic.twitter.com/Ka6zgwBSdf — bnewsvideos (@bnewsvideos) February 4, 2023

+ Siga também o perfil geral do Portal iG no Telegram !

Marlon já viveu relacionamentos com outras celebridades, como a atriz Bruna Marquezine e a modelo australiana Cheyenne Tozzi, com quem teve uma filha. Já Grazi chegou a namorar o diretor de cinema Alexandre Machafer desde o divórcio de Cauã Reymond.

Na publicação mais recente de Massafera, Teixeira deixou um novo comentário elogiando a atriz. "Ô Rita", escreveu o modelo, utilizando emojis representando estar chocado e "babando" pelos cliques. "Oh Rita, eu retiro a queixa", respondeu Grazi, se referindo à música de Tierry.

Confira a postagem:





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.