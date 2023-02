reprodução / Twitter Glória Maria e Maju Coutinho

Maju Coutinho foi um das celebridades que compareceu ao Cemitério e Crematório da Penitência, no bairro do Caju, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para se despedir de Glória Maria, que faleceu na quinta-feira (2).

Ao falar com jornalistas na saída do velório realizado na tarde desta sexta-feira (3), a apresentadora do "Fantástico" enfatizou a importância de Glória Maria como a primeira repórter negra da televisão brasileira.





"Se eu estou aqui, tem Glória nesse caminho. Eu só agradeço a Glória, a existência dela. Eu vim com um lamento pela morte, mas também com uma celebração pela existência dela”, declarou a jornalista.

Questionada sobre como continuar o legado de Gloria no telejornalismo, Maju destacou o papel da jornalista como modelo para muitas outras repórteres negras. “Somos frutos, herdeiros da Glória. Não é uma substituição, que saiu Glória e entra qualquer um de nós. Ela abriu caminho para todos nós.”, afirmou.

