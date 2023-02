Reprodução Glória Maria

O funeral de Glória Maria será realizado de forma discreta, apenas para parentes e amigos próximos da jornalista. A Globo informou em nota nesta quinta-feira (2).

A apresentadora morreu nesta manhã no hospital Copa Star em Copacabana, Rio de Janeiro, devido a complicações de um câncer. Ela deixa duas filhas, Maria e Laura, 15 e 14 anos de idade respectivamente.







Diagnosticada com um câncer no pulmão em 2019, Glória passou por um tratamento de imunoterapia que, na época, foi concluído com sucesso. Após o tratamento, Gloria sofreu uma metástase no cérebro, que também foi tradada com êxito através de uma cirurgia.

Porém, em 2022, a jornalista começou a nova fase do tratamento contra metástases no cérebro e o tratamento deixou de fazer efeito.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.