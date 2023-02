Reprodução / Instagram Laura Fernandez

A modelo Laura Fernandez mostrou comparativos do seu corpo antes e depois de seguir os programas de exercícios do personal trainer Ricardo Lapa, que já treinou outras celebridades como Jade Picon e Bruna Griphao.

“Quem disse que o que é bom não dá pra ficar ainda melhor?”, escreveu o educador físico em publicação compartilhada junto com a ex-nora de Preta Gil. “Eu ainda não acredito!”, admirou Laura nos comentários.





As imagens mostram o antes e depois do treinamento com Ricardo, personal especializado em definição do abdome. “A Laura topou mostrar os resultados do Lapa Lad”, brincou o professor, fazendo referência ao procedimento Lipo Lad.

No entanto, Ricardo garante que não há procedimentos nos resultados do treinamento. Confinada no “BBB 23”, Bruna Griphao é uma das alunas do personal que chamou atenção pela barriga definida no reality.

