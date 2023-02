Reprodução/Instagram Após separação, Simaria revela se casaria mais uma vez

Nesta sexta-feira (3) Simaria conversou com os seguidores e desta vez abriu o jogo sobre casamento.

Em agosto de 2021, a cantora anunciou o fim do casamento de 14 anos com Vicente Escrig, pai dos seus dois filhos, Giovanna e Pawel.





Sincera, ela respondeu: "Tô longe de casamento. Não vou nem dizer quem inventou o casamento. Já me fizeram essa pergunta várias vezes e eu ando em uma fase tão feliz comigo mesma, é tão bom entrar no meu quarto e não ter ninguém para encher o meu saco, tomar meu banho, ficar quietinha, ler, fazer o que eu gosto de fazer, escrever as minhas músicas, pensar na vida, olhar para mim", disse ela.

A ex-dupla de Simone resolveu aconselhar os seguidores. "Se você casar, eu vou te dar um conselho: se tiver condição, coloca o 'cabra' em uma casa e você em outra. Ou então, ele em um quarto e você em outro, separados. Eu não quero mais saber de dormido comigo", completou.

