Foto: Reprodução/Youtube Roberta Miranda relata roubo milionário: 'Levaram tudo que é meu'

A cantora Roberta Miranda foi a convidada do podcast "Inteligência Ltda" e durante o bate-papo a cantora relembrou diversos momentos da carreira e vida pessoal. E um dos momentos contados por Roberta, ela conta que foi roubada e que levaram um valor milionário dela.

A cantora afirma que teve cerca de R$60 milhões de reais roubados por duas ex-funcionárias. Roberta conta que eram a empresária e advogada da cantora na época.

Ainda de acordo com Roberta, o roubo só foi descoberto quando ela quis comprar um apartamento para a mãe no Guarujá, em São Paulo. Ela conta que, na época, havia pedido para as funcionárias fazerem a compra do imóvel para a mãe, mas foi alertada pelo irmão de que havia algo grave acontecendo.

"Passei um Natal com delegado dentro da minha casa, investigadores para a gente descobrir todo o roubo. Levaram tudo que é meu. O meu dinheiro já não existia mais. O que me restou foram os imóveis", conta Roberta.

A cantora explicou que o valor do imóvel era de 300 mil dólares, e que, de acordo com as funcionárias, o corretor responsável queria vender o imóvel por 350 mil dólares, para que o extra de 50 mil dólares ficasse para ele, mas na verdade, o valor extra seria para elas.

A cantora ainda afirmou que não conseguiu recuperar o valor perdido e ressaltou que os R$60 milhões seriam em valores atualizados. "Seria uma média de aproximadamente R$ 60 milhões, era muito dinheiro", disse ela e afirmou que assim que descobriu o roubo demitiu ambas funcionárias.