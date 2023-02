Foto: Reprodução/Twitter Ex-babá rebate fala de Luana Piovani e sai em defesa de Pedro Scooby

Carolina Oliveria, ex-babá dos filhos de Luana Piovani e Pedro Scooby, se pronunciou a respeito do ex-casal e toda a briga familiar envolvendo Luana e Scooby.

Pedro Scooby está processando a ex-mulher em Portugal e desde então os dois estão trocando farpas através das redes sociais.

Carolina conta que em momento algum, o post que fez em apoio a Pedro Scooby tinha a intenção de atacá-la ou desmerecer Luana. "Em nenhum momento pensei em expor nada, falar dela. E não pretendo. Achei que estava tudo resolvido. Não ataquei ela em nenhum momento. O post que eu fiz dando apoio para o Pedro em algum momento tem um porquê. Em momento nenhum eu quis desmerecer ou ofender, ou que ela se sentisse agredida", contou ela em entrevista ao programa do SBT, "Fofocalizando".

Carolina afirma que está do lado de Scooby e ressaltou que o surfista é um bom pai, assim como Luana sempre foi uma boa mãe. "Eu estou vendo ele ser atacado dessa forma e estou do lado da verdade. Eu convivi e a verdade é que ele é um bom pai, assim como ela é uma boa mãe. São bons pais, ambos. Compactuo com a ideia dele que não deve ser exposto isso. Tudo pode ser resolvido de uma forma muito mais benéfica, sem expor as crianças", disse ela.

A ex-babá afirma que não tem o intuito de usar esta situação para ter fama e ressalta que não possui nenhum tipo de contato com Scooby, a única intenção dela era mostrar que, por ser alguém que já conviveu com o surfista, poderia afirmar que ele é sim um bom pai.

"Se eu estivesse aqui para aparecer colocaria a minha cara aqui em exposição. Estou com milhares de pessoas tentando me acompanhar nas redes sociais. Eu teria aberto minhas redes sociais. Não tenho contato com ele [Scooby]. Não tenho relação com ele, nenhuma. A ideia era que as pessoas vissem que alguém que conviveu realmente pode dizer, com alguma propriedade, que sim, ele é um bom pai. E quero deixar claro que isso não exime ela de ser uma ótima mãe", disse ela.

Luana Piovani não gostou da atitude de Caroline e criticou a ex-babá nas redes sociais. "E a professora de ioga e pedagoga, que trabalhou na minha casa 2 meses, os quais era combinado dormir em na minha casa apenas 15 dias por mês, mas claro, achou bom usufruir da casa confortável , bem localizada e sem custo, óbvio, e ficou o tempo todo", iniciou ela.

Luana ainda contou do apoio emocional que deu à ex-funcionária durante o tempo que trabalhou para a família. "Pediu adiantamento, dei, encontrei chorando, ofereci abraço, aceitou. Pediu pra fazer um extra pro genitor (que se estabelece através das minhas relações muitas vezes), EU DEIXEI!!", disse Luana.

A respeito das críticas que recebeu de Luana Piovani, Carolina conta que ainda está cogitando entrar na justiça contra a atriz. "Não posso não procurar os meus direitos diante do que está acontecendo. Estou sofrendo muita retaliação. Atingiu não só o meu pessoal como o meu profissional. Colocando em xeque toda uma vida que eu estudei e atuei. Sempre fui uma ótima profissional, nunca tive nenhum tipo de ataque. Sempre fui íntegra e correta, cumpria meu papel e deveres", afirmou ela.