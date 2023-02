Reprodução / SBT Raul Gil

Raul Gil recebeu alta e já está em casa. Ele tranquilizou os fãs sobre a internação no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Nesta quinta-feira (2), o apresentador apareceu no Instagram para comunicar os seguidores que estava bem.

De acordo com o apresentador, ele esteve no centro médico apenas para realizar exames de rotina. “Agora estou em casa. Estou bem. Assistindo aqui minha televisãozinha”, disse Raul.





Anteriormente foi noticiado que Raul estaria internado para realizar um procedimento no esôfago e precisou ficar internado por precaução e pela idade avançada.

Raul Gil também usou o espaço na rede social para lamentar a morte da jornalista Glória Maria. “Uma das maiores celebridades da televisão brasileira. Vai ser difícil substitui-la”, lamentou o apresentador.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.