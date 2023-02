Foto: Reprodução/Instagram Preta Gil lamenta morte de Glória Maria: 'Glória é luz infinita!'

A cantora Preta Gil prestou homenagens à jornalista Glória Maria que morreu na manhã desta quinta-feira (2) após complicações de um câncer no cérebro.

Preta Gil relembrou alguns dos diversos encontros que teve com Glória Maria e ressaltou a importância da jornalista para construção da própria força e de tantas meninas negras pelo mundo que tinham Glória como uma referência.

"Tão difícil encontrar palavras agora. Glória é luz infinita! Todos os nossos encontros foram uma explosão de amor e de ancestralidade. Quase não temos fotos juntas. Ela sabia por mim, o quanto a amava e o quão importante ela foi pra construção da minha força e pra tantas outras meninas negras, que já a tinham como referência", disse Preta Gil que segue em tratamento contra um câncer no intestino.

Preta Gil não deixou de citar as filhas de Glória Maria, Laura, de 14 anos e Maria, de 15 anos. "Não consigo escrever, só sentir essa dor e que doa mesmo. Glória é infinita e imortal. Meu mais profundo amor a Laura e Maria a todos os familiares, amigos e fãs dessa deusa! Te amo para sempre, Glória!", disse Preta Gil.

A morte de Glória Maria foi confirmada na manhã desta quinta-feira (2) em um comunicado da Rede Globo. A jornalista Ana Paula Araújo, no comando do "Bom dia, Brasil", ressaltou como Glória Maria foi uma "referência e abriu caminho para todas as jornalistas mulheres e, em especial, mulheres negras".

A jornalista Ana Paula Araújo dá a notícia da morte de Glória Maria nesta quinta-feira, dia 02 de fevereiro de 2023.



Veja. pic.twitter.com/fVMX40yPV7 — Gabriel Menezes (@briel_menezes) February 2, 2023