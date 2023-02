Foto: Reprodução/Instagram Preta Gil celebra fim de mais um ciclo de quimioterapia

A cantora Preta Gil comemorou na manhã desta quarta-feira (01) o sucesso de mais uma etapa do tratamento contra o câncer de intestino. A cantora conta que finalizou a segunda etapa de quimioterapia ao publicar uma foto nas redes sociais com um cateter no peito.

"Último dia desse segundo ciclo de quimio. Hoje acordei melhor, menos enjoada", escreveu a cantora na legenda da foto publicada nos stories do Instagram.

No último domingo (29) a cantora contou que sentiu uma melhora nos sintomas desde que começou os tratamentos após o diagnóstico. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Preta Gil conta que o enjoo, o cansaço e a tontura foram melhorando com o passar dos dias.

"As coisas melhoraram. Fui me sentindo melhor ao decorrer da semana e retomando minha energia vital. A prostração, cansaço, enjoo e tontura foram melhorando dia após dia. É uma máxima, um dia após o outro. Uma realidade para nós que estamos em tratamento de combate ao câncer. É um dia após o outro", afirmou ela.

Preta afirmou não estar criando muitas expectativas com os tratamentos. "Não estou criando muitas expectativas, porque criei na primeira e acabei e me frustrando. Estou preparada para o que der e vier, sabendo que tenho amparo dos médicos, a medicina e ciência para ajudar, que tenho Deus, minhas santinhas orixás e amor de vocês. Vamos com tudo, porque não tem outra opção a não ser enfrentar e me curar", contou ela.