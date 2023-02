Reprodução / Instagram 02.02.2023 Mary Magdalene



A modelo canadense Mary Magdalene, conhecida por ser viciada em cirurgias plásticas, ficou com o corpo desfigurado após um dos implantes de silicone explodir e deixar a influenciadora com um “monoseio”.

Magdalene, de 30 anos, já gastou mais de 100 mil dólares (pouco mais de R$ 500 mil) em cirurgias pelo corpo. A modelo já correu risco de vida em algumas alterações. A alteração também a deixaram com problemas nas costas chegando até precisar usar cadeira de rodas para se movimentar.





Neste último revés, um implante de silicone que pesava aproximadamente 10 kg explodiu, deixando a influenciadora com apenas um enorme seio sozinho.

“Eu vou voltar ao meu [corpo] natural. Não apenas os seios, mas as outras partes do meu corpo também”, declarou a influenciadora para os seguidores do Instagram. Além do silicone nos seios, Mary tem diversas outras alterações cirúrgicas, como implantes nas nádegas e nos lábios, lipoaspiração e transferência de gordura.

