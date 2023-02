Reprodução/ Globo Chico José com Glória Maria

O repórter Chico José trabalhou com Glória Maria no "Fantástico" e "Globo Repórter" e apareceu no "Mais Você" para falar da relação com a jornalista. A carioca morreu nesta quinta-feira (2) após lutar contra um câncer no pulmão e cérebro desde 2019.

Chico, que tem uma amizade de 46 anos com Glória, que é difícil falar da jornalista e relembrou "ícones também morrem". Em seguida, ele relatou uma brincadeira que tinha com a amiga.

"Ela era cheia de vida, brincalhona, estava sempre cheia de vida abraçando e beijando os amigos. Tenho um vídeo gravado na redação em que ela me ameaça de morte, se eu contasse a idade dela. Infelizmente, o tempo passou para Glória como vai passar para todos nós", contou o jornalista.

Em seguida, Ana Maria mostra o vídeo em questão. Nele, Glória brinca: "Se ele morrer, fui eu, não tem que investigar, apurar. Se aparecer morto, fui eu que matei porque ele fica me ameaçando com uma coisa chamda tempo". Chico completa: "Ele não quer que ele fale a idade dela". Os dois caem na risada.



Vale lembrar que Glória brincava com a idade e dizia que não gostava de sair falando. Sempre que podia, escondia o número.