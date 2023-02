Reprodução Silvio Santos e Preta Gil

Em uma entrevista ao “Quem pode, pod” nesta terça-feira (31), Preta Gil relatou uma situação constrangedora com Silvio Santos. Segundo a cantora, o apresentador sugeriu que ela procurasse um médico para perder peso.

Preta ressaltou que, naquele período, não havia muita discussão sobre a aceitação do corpo gordo, e que se permitiu ser pega por essas "armadilhas" que a levaram a não aceitar o seu próprio peso.





De acordo com a cantora, ela foi chamada até o Camarim do dono da emissora. Ela estava feliz, pois acreditava que iria receber uma proposta para trabalhar no SBT. Contudo, ela foi surpreendida com a “dica” que o apresentador tinha para ela.

“[Ele] pegou um papel, uma caneta: 'esse aqui é um médico endocrinologista maravilhoso, que eu estou indo, que olha, emagreci, você vai ficar ótima'.”, disse Silvio entregando o papel para Preta.

Constrangida, Preta contou que aceitou o papel entregue por Silvio, mas afirmou que se a situação acontecesse nos dias atuais, ela teria recusado.

+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.