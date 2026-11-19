Rodrigo T. Ribeiro Ano Novo no Rio









O Rio de Janeiro já começa a preparar a maior virada do mundo. Em coletiva de imprensa, o prefeito Eduardo Cavaliere anunciou novidades para o Rio Réveillon 2027, incluindo um grande espetáculo de Natal na praia de Copacabana, no dia 26 de dezembro. A programação terá Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão, reunindo a realeza do samba em uma celebração que promete antecipar o clima da virada.

A expectativa da organização é reunir aproximadamente 500 mil pessoas e gerar um impacto superior a R$ 60 milhões na economia da cidade.

Durante o anúncio, Cavaliere destacou a importância de ampliar o calendário de eventos do Rio e transformar o período natalino em mais uma oportunidade para atrair turistas e movimentar a economia.

Rodrigo T. Ribeiro Palco principal da festa em frente ao Copacabana Palace





“Convidaram para o Natal”, afirmou o prefeito ao apresentar a proposta de antecipar as celebrações de fim de ano. A ideia é fazer com que a festa de Copacabana não fique restrita à noite de 31 de dezembro, mas comece a ganhar força ainda no Natal.

“O Réveillon de Copacabana começa no Natal”, é a mensagem que sintetiza a proposta da Prefeitura para a programação especial.

Natal com a realeza do samba

A escolha de Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão reforça a proposta de valorizar a música brasileira e transformar o espetáculo em uma grande celebração popular.

Rodrigo T. Ribeiro Ano Novo no Rio de Janeiro





Ao destacar a presença dos artistas, Cavaliere afirmou que: “Nada melhor do que trazer a realeza do samba para o grande show de Natal.”

A iniciativa integra a estratégia de consolidar o Rio como destino turístico durante todo o ano, com uma programação capaz de atrair visitantes e estimular diferentes setores da economia.

Calendário de eventos e desenvolvimento econômico

O prefeito também ressaltou, durante a coletiva, o esforço da administração municipal para estruturar um calendário de eventos e preparar a cidade para receber grandes públicos.





A proposta é ampliar as oportunidades de geração de emprego e renda, além de fortalecer o turismo, o comércio e os serviços.

Com a novidade, Copacabana terá uma programação especial antes da tradicional festa da virada, reunindo moradores e turistas em uma celebração que promete unir o espírito natalino à tradição do samba carioca.