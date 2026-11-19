Rodrigo T. Ribeiro Rio Réveillon 2027









O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, fez uma comparação provocativa entre a realização de grandes eventos na capital fluminense e em São Paulo. Durante coletiva de imprensa sobre o Rio Réveillon 2027, o prefeito afirmou que a tentativa de promover um megashow na Avenida Paulista fracassou e defendeu que Copacabana reúne características que tornam a cidade uma referência internacional na realização de espetáculos de grande porte.

Em tom bem-humorado, Cavaliere usou até o universo da fantasia para ilustrar a vocação turística do Rio e mencionou o personagem Harry Potter.

Vocês viram que São Paulo tentou fazer um grande show na Paulista Internacional e não conseguiu? Vocês acompanharam? Porque eu queria ver se fosse o contrário. Eu queria ver se fosse o contrário. A tentativa do show público em Copacabana fracassar. A tentativa de show público na Avenida Paulista fracassou. Porque o Harry Potter não quer descer na Avenida Paulista. Ele quer descer na praia de Copacabana Eduardo Cavaliere





O prefeito também destacou que a vocação carioca para receber grandes espetáculos vai além das belezas naturais da cidade. Segundo ele, existe uma cadeia profissional e econômica consolidada ao longo de décadas para viabilizar eventos de grande porte.

Rodrigo T. Ribeiro Palco principal da festa em frente ao Copacabana Palace





“Não é só porque a praia de Copacabana é a praia mais linda do mundo, que tem uma concha acústica com uma orla incrível, que consegue comportar três milhões, três milhões e meio, quatro milhões de pessoas. É porque tem uma indústria de entretenimento aqui. Aqui tem o imaginário, os profissionais, vai de ponta a ponta”, afirmou.

Cavaliere ressaltou ainda a capacidade técnica dos profissionais que trabalham na produção de grandes eventos no Rio.





“Montar um palco aqui no Rio de Janeiro para fazer um grande evento. A gente tem profissionais preparados para fazer isso em 12 horas, em seis horas, em quatro horas, e fazer a mágica acontecer aproveitando aqui o Harry Potter”, disse.

Na avaliação do prefeito, a posição conquistada pelo Rio no cenário internacional é resultado de um trabalho construído ao longo de décadas.

Isso são 30 anos de esforço da cidade para se posicionar numa indústria que é uma indústria que o mundo inteiro quer se posicionar e nós somos a referência mundial Eduardo Cavaliere





O prefeito também criticou o que classificou como ataques de setores políticos e de parte da sociedade à indústria de entretenimento, defendendo a importância econômica da realização de grandes eventos para o município.

“Festa no Rio de Janeiro é coisa séria. A indústria de entretenimento no Brasil é coisa séria. E os melhores fazedores de festa do Brasil são os nossos aqui no Rio de Janeiro”, concluiu.





O tema da discussão é justamente a vocação do Rio para transformar grandes eventos em experiências que mobilizam o imaginário de moradores e turistas. Para Cavaliere, ser mágico é uma característica natural da cidade.