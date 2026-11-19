Divulgação Relógios inspirados em modelos de Rolex e Audemars Piguet chamam atenção em imagens de GTA 6. Especialista Renan Bastos explica como esses acessórios se tornaram símbolos de luxo, poder e status até no universo dos videogames.

Carros esportivos, mansões, roupas de grife e relógios de luxo. O universo de GTA 6, um dos jogos mais aguardados dos últimos anos, também despertou a curiosidade de fãs por um detalhe que vai além das missões e dos personagens: os acessórios que aparecem nos trailers e nas imagens divulgadas.

Entre os itens analisados pelo público estão relógios que lembram modelos de marcas como Rolex e Audemars Piguet, conhecidas por peças que podem alcançar valores milionários. As semelhanças apontadas pelos fãs incluem referências aos modelos Daytona, Day-Date, Submariner e Royal Oak.

Mas por que relógios tão caros chamam atenção até dentro de um videogame?

Para Renan Bastos, especialista brasileiro em relógios de luxo e fundador da RC Crown, a resposta está na relação entre os acessórios e a imagem que cada personagem transmite.

"No GTA, como na vida real, o relógio no pulso conta quem o personagem é antes de ele abrir a boca. A produção do jogo escolheu justamente as referências que o mercado inteiro reconhece, porque sabe que o público reconhece também", afirma.

Divulgação Relógio semelhante ao Audemars Piguet Royal Oak em ouro amarelo chama atenção no visual de personagem de GTA 6.

Divulgação Personagem de GTA 6 aparece com acessório que lembra uma versão do Audemars Piguet Royal Oak com pulseira de couro e caixa em tom de ouro rosé.

Embora a franquia utilize marcas fictícias, como Crowex e Covgari, fãs identificaram semelhanças visuais com relógios conhecidos do mercado de luxo. Essas associações, porém, não significam que os modelos reais tenham sido oficialmente confirmados no jogo.

Relógio de personagem lembra Rolex disputado por colecionadores

Uma das referências que mais chamaram atenção foi a de um relógio associado pelos fãs a Jason, protagonista de GTA 6.

A peça foi comparada ao Rolex Daytona Ghost, modelo em ouro branco que se destaca pela aparência discreta, apesar de pertencer a uma das linhas mais desejadas da fabricante suíça.

Diferentemente de relógios com acabamento em ouro amarelo, o Ghost pode ser confundido visualmente com uma peça de aço por quem não conhece suas características.

"O Ghost é um Daytona diferente: é ouro branco, mas parece aço. É o luxo discreto, que só quem entende de relógio reconhece no pulso. E não deixa de ser um Daytona, um dos relógios mais disputados do planeta, com fila de espera nas lojas e ágio forte no mercado secundário. Combina demais com o personagem", diz Renan Bastos.

A escolha de acessórios semelhantes a modelos de alto padrão também ajuda a construir a personalidade dos personagens, assim como acontece com figurinos no cinema e na televisão.

Relógio conhecido como símbolo de poder também aparece entre as referências

Outro modelo citado nas análises dos fãs é o Rolex Day-Date, relógio historicamente associado a presidentes, empresários e personalidades influentes.

Com versões produzidas em metais preciosos, o acessório se tornou um dos símbolos mais conhecidos de prestígio da relojoaria.

Divulgação Em uma das cenas de GTA 6, personagem aparece com relógio dourado que remete ao Rolex Day-Date 36, símbolo tradicional de status.

Em Vice City, cidade fictícia inspirada na atmosfera de Miami, a presença de acessórios semelhantes a peças de luxo combina com o cenário de riqueza e ostentação característico da franquia.

"O Day-Date é o relógio do poder há quase 70 anos, o relógio dos presidentes. Em uma cidade como Vice City, ele é o símbolo máximo de status: ouro amarelo, no pulso de quem manda. Não tinha escolha mais óbvia, e nem mais certa", avalia.

Divulgação Personagem de GTA 6 utiliza acessório semelhante ao Rolex Submariner Date, conhecido por seu design esportivo e pela combinação de aço e ouro.

Para o especialista, esses detalhes não são apenas elementos decorativos. Eles ajudam a transmitir a posição social e o estilo de vida dos personagens.

Divulgação Personagem de GTA 6 aparece com relógio semelhante ao Audemars Piguet Royal Oak, um dos modelos mais reconhecidos da relojoaria de luxo.

GTA 6 pode despertar interesse por relógios de luxo?

O universo dos relógios de alto padrão já ganhou espaço nas redes sociais, especialmente por meio de celebridades, atletas e influenciadores que exibem suas coleções.

Peças de marcas como Rolex, Audemars Piguet e Richard Mille aparecem frequentemente em conteúdos sobre moda, estilo de vida e patrimônio.

Agora, a presença de referências semelhantes em GTA 6 pode aproximar esse universo de um público que ainda não acompanha o mercado de relógios.

"Milhões de jovens vão ver um Royal Oak e um Day-Date pela primeira vez dentro do jogo. Daqui a pouco, esse público está pesquisando as peças de verdade, e parte dele vira colecionador. O GTA 6 pode virar a maior vitrine da cultura do relógio de luxo para uma geração nova", afirma.

A possibilidade levantada por Renan Bastos ainda é uma projeção. Não há dados que permitam afirmar que a presença desses acessórios no jogo aumentará as vendas ou o número de colecionadores.

Ainda assim, a repercussão das comparações feitas pelos fãs mostra como o interesse por peças de luxo também circula no universo dos videogames.

Acervo Pessoal / Divulgação Especialista em relógios de luxo e fundador da RC Crown, Renan Bastos analisa como referências a Rolex e Audemars Piguet em GTA 6 refletem a relação entre consumo, identidade e status.

Será possível colecionar relógios dentro do GTA 6?

Além de identificar os acessórios utilizados pelos personagens, outra curiosidade envolve as possibilidades de personalização.

Nos jogos anteriores da franquia, os jogadores já puderam escolher roupas, acessórios, veículos e imóveis para construir o estilo de seus personagens.

A expectativa de alguns fãs é que GTA 6 amplie essas possibilidades, embora um sistema específico de coleção de relógios ainda não tenha sido confirmado oficialmente.

"No GTA, o jogador monta coleção de carro, de imóvel, de roupa. Se der para montar uma coleção de relógios, guardar as peças e trocar conforme a ocasião, vai ser igualzinho à vida real. O colecionador de verdade vai se sentir em casa", diz Renan Bastos.

Para quem acompanha o mercado relojoeiro, a possibilidade de escolher acessórios semelhantes a modelos raros pode tornar a experiência ainda mais interessante.

Divulgação Um dos protagonistas de GTA 6 aparece com relógio semelhante ao Rolex Daytona, modelo que se tornou objeto de desejo entre colecionadores.

Divulgação Relógio dourado utilizado por personagem de GTA 6 apresenta semelhanças com o Rolex Day-Date 40, modelo associado ao luxo e ao prestígio.

Fora das telas, relógios de luxo são frequentemente associados a conquistas profissionais, reconhecimento social e estilo pessoal. Dentro do jogo, eles podem cumprir uma função semelhante, ajudando a contar a história de cada personagem.

Seja pela ostentação de um modelo em ouro ou pela discrição de uma peça reconhecida apenas por colecionadores, GTA 6 mostra como os símbolos de status também fazem parte da cultura dos videogames.