Reprodução Instagram @ainee.c Ainê Coutinho

Ainê Coutinho, mulher do jogador de futebol Philippe Coutinho, do Vasco, usou as redes sociais na última quinta-feira (28) para comentar com os fãs sobre uma novidade do Carnaval 2026. Trata-se da escalação dela como musa da Vila Isabel.

A informação, a princípio, foi anunciada pela própria escola de samba, em um comunicado publicado na web. "Seja bem-vinda, Musa! A comunidade azul e branca te recebe de braços abertos para representar nosso pavilhão com beleza, sorriso no rosto e muito samba no pé", diz a agremiação.





Em seguida, Ainê veio a público se pronunciar e revelar que a conquista é como a realização de um sonho que ela tem desde a infância. "Eu sempre tive um sonho! Desde pequena o Carnaval foi presente na minha vida, mesmo eu sendo apenas uma espectadora", começou.

"Sabe quando você vai em um lugar que tudo te encanta? Te emociona e te envolve de uma forma que você fica apaixonada. Sempre foi assim, todo ano. Eu ficava babando vendo cada carro, cada ala, cada comissão de frente, cada musa. e sempre me imaginando ali. Mas imagina eu, uma criança que achava isso um pouco inalcançável e que ficaria apenas na imaginação, apenas um sonho", acrescentou.

A nova representante da escola de samba ainda ressaltou o "carinho" que teve com a agremiação, bem como com os membros dela. "E é com muita alegria que compartilho com vocês que vou desfilar como musa pela Vila Isabel no Carnaval de 2026. Eu sempre tive um carinho e respeito muito grande pela Vila", prosseguiu.

"Além do mais, eu sou do Rocha, que fica entre Tijuca e Méier, ali bem pertinho. Quantas vezes não passei na 28, na porta da quadra, me imaginando estar ali um dia. Esse sonho vai se tornar realidade. Ansiosa para viver esse momento", antecipou.

Por fim, ainda garantiu que já está se "dedicando ao máximo para dar" o seu melhor e "representar com muito amor e alegria a Vila Isabel". "Obrigada a todos que me receberam com tanto carinho, meu coração é todo azul e branco", finalizou a esposa de Philippe Coutinho.