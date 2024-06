Reprodução Mileide Mihaile rebate fã sobre romance com Wesley Safadão: 'Solta'

A influenciadora Mileide Mihaile rebateu uma fã que sugeriu que o cantor Wesley Safadão estaria arrependido pelo fim do casamento com a ex-peoa de "A Fazenda". Através do Instagram, a mãe do primogênito Yhudy destacou que o romance com o artista ficou no passado.

Na rede social, Mileide Mihaile recebeu comentários polêmicos mencionando o antigo relacionamento com Safadão. "Se arrependimento matasse, acho que WS estava morto", sugeriu a internauta, despertando atenção da influenciadora.

Sem citar o ex-companheiro, Mihaile rebateu o comentário. "Mulher, deixa esse homem em paz! Quem vive de passado é museu. Solta o anjo", debochou.

O cantor Wesley Safadão e Mileide Mihaile se separaram em 2012, após oito anos de relacionamento. Segundo a influenciadora, o romance chegou ao fim após ela flagrar o músico saindo do motel com Thyane Dantas, atual mulher dele.

Em 2018, a influenciadora detalhou como foi ter visto de perto a infidelidade do então companheiro.

"Coloquei no GPS o endereço que eu tinha e fui chegando perto. Já era 17h e pouco. Eu estava desde às 15h tentando falar com ele. Eu tremia muito. Era um motel e até perto da antiga igreja que eu congregava. Passei em frente ao motel e não quis acreditar. Reiniciei o aplicativo. Não entrei no motel, mas quando eu dobro a rua, vejo em um carro que eu nunca vi na minha vida, de vidro baixo, ele saindo do motel com a Thyane Dantas, atual mulher dele. Já a conhecia. Ela frequentava os shows, pedia autógrafos em shopping... Ele não me viu, mas tive a ação de topar o pé no acelerador, nisso bati no carro dele, o carro girou, entrou na parede do motel. Desci do carro, dei tapa... Foi uma loucura. Optei por separar e a gente ficou em um conflito familiar gigantesco. Foi bem preocupante", contou em entrevista a Antônia Fontenelle.

