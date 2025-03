Instagram/@neguinhodabeijafloroficial Neguinho da Beija-Flor celebra título

Na tarde desta quinta-feira (06), Neguinho da Beija-Flor usou as redes sociais para celebrar a vitória da escola no Carnaval 2025. O intérprete, que se despede da função após 50 anos, compartilhou fotos e demonstrou emoção com a conquista.

"A ficha ainda não caiu. Obrigado, meu Deus, por tudo, por essa conquista! A comunidade merecia esse título, e meu amigo e irmão saudoso Laíla também. Que felicidade poder comemorar no meu último ano!", escreveu.

Neguinho ainda reforçou a comemoração no desfile das campeãs, que acontece no próximo sábado (09). "Nos encontramos no Sábado das Campeãs, comemorando nossa 15ª estrela! 💙"⭐️, concluiu.

Beija-Flor de Nilópolis foi a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro. O resultado foi anunciado nesta quarta-feira (5), durante a apuração na Cidade do Samba.

A escola conquistou o título com uma pontuação de 270.0, garantindo seu lugar no topo da folia carioca. Com a vitória confirmada, a Beija-Flor celebrou mais um título no Carnaval do Rio, e Neguinho da Beija-Flor, em sua despedida como intérprete oficial, não escondeu a emoção.

"Eu não imaginava, estava muito difícil, a Imperatriz fez um grande Carnaval. Laíla mereceu", declarou, em referência ao carnavalesco Laíla (1943-2021), homenageado no desfile.



Neguinho também destacou o papel fundamental da comunidade de Nilópolis na conquista. "Comunidade é a estrela de qualquer escola. Pode comemorar, Nilópolis!", afirmou.

Após 50 anos à frente do carro de som da Beija-Flor, o cantor encerrou sua trajetória com um título marcante. "Vou me aposentar, foi a chave de ouro", concluiu, emocionado.