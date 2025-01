Foto: AF Assessoria/ Divulgação Savia David apoia a causa LGBTQIAPN+

Savia David, a musa da Beija-Flor, surpreendeu o público no último sábado (11), quando resolveu prestar uma homenagem às mulheres trans. Ela decidiu usar um look nas cores da bandeira da comunidade: azul claro, rosa e branco, na escola de Nilópolis, que recebeu a Paraíso do Tuiuti para o "Encontro de Quilombos", evento que sempre conta com a participação de uma agremiação convidada.





Conhecida como uma figura apoiadora das causas LGBTQIAPN+, a sambista já fez transformações como Drag Queen na Avenida e frequentemente aparece com modelitos que referenciam a comunidade. Dessa vez, Savia se inspirou no enredo da Tuiuti para 2025. Esse tema aborda a história de Xica Manicongo, reconhecida como a primeira travesti do Brasil.





“É uma honra imensa poder fazer essa homenagem. Sempre acreditei no carnaval como uma festa democrática. Temos mulheres trans que brilham hoje nas escolas de samba, não só nos bastidores, onde sempre estiveram presentes, mas também em cargos de destaque como de Rainha, Musas, etc. E isso me deixa muito feliz, porque precisamos mostrar que pessoas trans existem e devem ser respeitadas no samba e em todos os outros lugares também”, pontua Savia.





“E não precisa ser nosso local de fala para que a gente possa conscientizar as pessoas, porque a gente que está inserida no meio, entende que não é fácil ser LGBT no universo do samba. Eu li recentemente que o Brasil lidera o ranking de países que mais matam LGBTQIAPN+. Maioria é de pessoas trans. E as escolas de samba tem esse poder de divertir, mas também trazer para os seus foliões pautas importantes para a sociedade", finaliza.

