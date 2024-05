Divulgação Savia durante evento realizado na cidade de São Paulo





Destaque do Carnaval do Rio de Janeiro e também no Carnaval de São Paulo, Savia David foi homenageada na última semana, com o “Prêmio Recordar É Viver”, na categoria de Melhor Rainha de Bateria do Grupo de Acesso paulista.

“Trata-se muito mais do que um troféu. Todo mundo sabe que sou carioca e a sente anos atrás eu vim dar início a essa minha trajetória aqui em São Paulo, que vem sendo de muito amor, carinho e respeito. Meu coração já é paulista! E para mim significa muito ter o respeito de vocês, que mesmo sabendo que eu vinha de outro Estado, abriram as portas pra mim. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, sambistas, paulistas, por me permitirem entrar no carnaval e no coração de vocês. Sempre digo que sambista não tem CEP, e sim amor pelo deu Pavilhão, à sua arte! Obrigada também à cadência da Vila, onde estive por tantos anos!”, agradeceu.

Savia também contou que permanecerá no carnaval de São Paulo. A beldade recebeu alguns convites para assumir o posto de Rainha de Bateria de algumas agremiações tanto do Grupo Especial quanto do acesso, mas segue ainda em reuniões para acertar o seu próximo pavilhão, que deve ser anunciado em breve. De acordo com a influenciadora, a notícia promete vir junto com muitas surpresas para os foliões de São Paulo.