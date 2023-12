Divulgação Savia relembra as dificuldades de sua época de infância e afirma que contribui sempre que possível





A ONG Paizão FP, em Itaguaí, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, fundada pelo passista da Beija-Flor, Fabiano Melo, realizou sua tradicional festa natalina, que além de muita solidariedade, presentes e alegria, contou também com a presença da madrinha Savia David.

“Fabiano trabalha na rede pública de Itaguaí e atua como passista há anos. Nos conhecemos sambando e quando ele me convidou para amadrinhar esse projeto lindo topei na hora. Faço questão de sempre que é possível levar meus filhos para interagir com as crianças da ONG. Valores são construídos desde pequenos. Acho que se cada um fizer um pouquinho que seja, já ajuda muito”, explica.

Com emoção, ela relembra as dificuldades desde a infância e, hoje, faz questão de contribuir com o que pode com as crianças. "Cresci em uma família muito humilde, numa casa de um único cômodo, que não tinha porta nem janela em São João de Meriti, por muito tempo. Minha mãe como doméstica passou por muitas dificuldades para nos criar, mas soube administrar com maestria o pouco que tínhamos de maneira que nunca passamos fome. Toda a dificuldade me fortaleceu e só aumentou meu desejo de querer ajudar os mais necessitados. Aprendo muito com as crianças da ONG. Estar com eles alimenta minha alma“.

Como outras celebrações realizadas ao longo do ano pela ONG Paizão FP, a celebração natalina contou com doações de diversas pessoas e empresas, inclusive de Savia, para a organização do evento. Com o resultado, o sorriso e a alegria da criançada.