Cantora, influenciadora e ex-BBB, Gabi Martins usou os stories do Instagram no último domingo (18) para expor as 'sequelas' que teve após ter desfilado no Desfile das Campeãs, na Vila Isabel, no último sábado (17).







Por meio dos stories do Instagram, a artista contou que havia retornado para a cidade natal dela, Belo Horizonte, e também contou aos fãs e seguidores de alguns machucados que acabou tendo durante a maratona de compromissos carnavalescos que teve neste ano.





"O galo está aqui, a voz está rouca, o machucado todo aqui, meu pé está doendo demais, assim como meu joelho. Estou sem dormir", explicou. A influenciadora, no entanto, declarou estar grata após ter desfilado.





"Missão cumprida, estou muito feliz e muito grata", disse ela, que participou do "Big Brother Brasil 2020". Quando estava confinada, Gabi vivenciou um relacionamento amoroso com outro participante, o modelo Guilherme Napolitano. A relação não durou após o fim do reality.

